CANNES 2022 - Kristen Stewart, l'interview : "Je ne vais laisser personne me tenir en laisse"

Comment s’est faite la connexion entre vous. Qui a appelé qui au téléphone ?

C’est lui qui m’a appelée. Je l’avais rencontré ici à ce festival à vrai dire. Je l’avais trouvé très gentil et accueillant. On avait des discussions vraiment intéressantes et je ne l’avais pas revu depuis une décennie, je crois. Là ça s’est fait de manière très traditionnelle. Il m’a appelé et m’a envoyé le script mais avant même de le lire, je faisais des bonds partout ! Oh my god ! Je n’arrivais pas à croire que Cronenberg me demandait d’être dans l’un de ses films. Moi je ferais n’importe quoi pour lui.

Parlez-moi de votre personnage. Rien que son prénom est intriguant…

Timlin ! (Rires). Ce personnage est une chouette représentation du pouvoir qu’a l’art de transformer les gens. Au début, c’est une petite chose bureaucratique qui bosse pour le gouvernement et au fil du film, elle découvre le monde marginal de l’art underground dans lequel le personnage joué par Viggo est une célébrité. Elle devient tellement obsédée par lui, c’en est presque comique puisqu’elle arrive à peine à lui parler. Elle illustre bien le fait que certains artistes peuvent rendre les gens complètement dingues.

Si les gens hurlent et claquent la porte à la projection à Cannes, ce serait une forme de victoire ?

J’espère ne jamais faire un film qui ne suscite aucune réaction. Pour moi, le plus choquant, c’est qu’il y a beaucoup de douceur dans ce film. Je reconnais que c’est un peu gore parfois. Mais c’est fait avec une forme d’élégance et de sensualité qui est choquante. Je n’ai jamais fermé les yeux en le regardant. Pourtant en général je suis un peu prude avec ces choses-là. Or là, j’en suis restée bouche bée. Parce que c’est un film qui donne envie de désirer.