Une star hollywoodienne se cache sur l’affiche du 75e Festival de Cannes

La semaine dernière, le délégué général Thierry Frémaux a annoncé la sélection de cette édition 2020, et notamment les films en lice pour la Palme d’or. On y trouve notamment Frère et Sœur d’Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Broker de Hirokazu Kore-Eda, Armageddon Time de James Gray, Les Crimes du Futur de David Cronenberg avec Kristen Stewart, Léa Seydoux et Viggo Mortensen ou encore Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi où Louis Garrel incarne Patrice Chéreau.