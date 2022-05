"Les Crimes du Futur" : faut-il (ou non) passer sous le bistouri de David Cronenberg ?

Avant la publication officielle du bilan des sorties en civière de la projection officielle du nouveau film de David Cronenberg, Les Crimes du futur, avouons que le cinéaste canadien avait mis le paquet pour impressionner ses invités. Infanticide, chirurgie-spectacle, greffes bizarroïdes et coups de langue dans les boyaux… Ceux qui avaient dîné avant l’ont sans doute amèrement regretté.

Ce festin de sensations fortes n’a rien de surprenant lorsqu’on connaît la filmographie du Canadien, passé maître du "body horror" de Scanners à Existenz en passant par Vidéodrome et La Mouche. Il n’empêche qu’après deux long-métrages plutôt soft – Cosmopolis et Maps to the stars, il y a huit ans déjà – on ne s’attendait pas à le retrouver sur un terrain aussi extrême. Et c’était plutôt alléchant sur le papier.