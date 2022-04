"Les Crimes du Futur" : le nouveau Cronenberg avec Kristen Stewart sera-t-il le choc de Cannes 2022 ?

Il n’avait pas tourné depuis Maps to The Stars, une satire grinçante du star-system, présentée sur la Croisette en 2014. David Cronenberg, 79 ans, y fera son grand retour en mai prochain avec Les Crimes du Futur, en compétition pour la Palme d’or du 75ème Festival de Cannes, comme l’a annoncé ce jeudi le délégué général Thierry Frémaux. Cerise sur le gâteau : il sortira dans toute la France dès le 25 mai.

C’est un véritable événement pour les fans du cinéaste canadien qui avouait il y a encore quelques mois à Libération ne pas être sûr de retourner un jour derrière une caméra, marqué par une série drames personnels. S’il porte le même titre que son deuxième film, sorti en 1970, Crimes of The Future n’est ni un remake, ni une suite. Mais la bande-annonce qui vient d’être dévoilée renferme quelques-uns des thèmes chers à l’auteur de La Mouche, Crash et autre Existenz.