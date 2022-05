Cannes 2022 : notre palmarès, avec la Palme d’or pour "Close" de Lukas Dhont

Palme d’or en 2017 avec The Square, le cinéaste suédois Ruben Östlund n’a plus l’effet de surprise pour lui. Mais son regard sur les travers de la société contemporaine est toujours aussi juste et corrosif. Triangle of Sadness nous embarque à bord d’une croisière pour super riches où une influenceuse et son boyfriend jaloux ont été invités par un sponsor, pour le meilleur et pour le pire au fil des heures. Chaque situation est bien pensée, chaque réplique fait mouche, surtout on sent la jubilation derrière le clavier – et à vrai dire aussi derrière la caméra. Mais comme on a déjà donné la mise en scène à quelqu’un d’autre, le scénario fera l’affaire.