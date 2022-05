PHOTOS - Cannes 2022 : seins nus, elle proteste contre la guerre en Ukraine sur le tapis rouge

Deux films ukrainiens vont être présentés cette année à Cannes : The Natural History of Destruction de Sergei Loznitsa, le réalisateur de Donbass, et Butterfly Visions du jeune Maksim Nakonechnyi. Jeudi, les festivaliers ont pu découvrir Mariupolis 2, un documentaire du Lituanien Mantas Kvedaravicius, tué dans la ville martyre début mars.