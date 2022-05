Cannes 2022 : Diam’s explique que "sans le Coran", elle se serait "foutue en l’air"

Aujourd’hui âgée de 41 ans, Mélanie Giorgadès, de son vrai nom, raconte comment la religion l’a sauvée. "J’aurais dû être morte", constate-t-elle. "Généralement, les artistes ne sont plus là pour nous raconter pourquoi ils sont tombés dans les addictions, comme Amy Winehouse, pourquoi ils se sont tiré une balle dans la tête, comme Kurt Cobain. Si je n’avais pas ouvert le Coran un soir une plage de l’île Maurice et trouvé un sens à ma vie, je pense que je me serais vraiment foutue en l’air."

Diam’s revient également sur sa décision de porter le voile. "Ça n’engage que moi. Mais je me sens mieux comme ça. Et j’aime aussi être proche d’amies qui ne sont pas voilées", assure-t-elle. "Ce sont des échanges qui nous construisent. Je vois aussi les difficultés d’une femme non voilée, la pression, les jugements, le culte de la beauté dont elle peut souffrir. Moi, j’ai oublié tout ça. Ma beauté, elle est pour moi, mon mari, ma famille."