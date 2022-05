"Salam", le documentaire : Diam’s explique pourquoi elle "a repris la plume" pour se raconter

Diam’s, Mélanie à l’état civil, a refusé de voir "sa dépression, ses souffrances, sa quête, sa renaissance" devenir un pur produit de divertissement. Elle évoque "une aventure pleine de bienveillance aux côtés d’Houda Benyamina et Anne Cissé", ses co-réalisatrices qui porteront le film sur la Croisette. "J’ai voulu retourner sur mes traces et faire voyager le spectateur avec moi. Replonger dans mes souvenirs et leur redonner vie avec ma plume et la caméra. Retrouver ma mémoire dans les lieux qui m’ont marquée, retrouver les gens qui m’ont tant apporté et qui m’ont aidé à me construire", écrit-elle.