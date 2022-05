Festival de Cannes : Thomas Pesquet sera sur les marches pour applaudir Tom Cruise

Ce film ne sera pas le premier tourné à bord de l’ISS puisque le réalisateur russe Klimp Shipenko et sa compatriote Yulia Peresild y ont séjourné en octobre 2021 pour tourner des scènes de The Challenge, un film qui devait être sur les écrans pour la fin 2022. On ne sait pas, pour l'heure, si la guerre en Ukraine aura des conséquences sur sa sortie en salles en Russie. Le temps pour Tom Cruise de peaufiner sa préparation en faisant appel, qui sait, aux services de Thomas Pesquet.

Après 199 jours passés en orbite à plus de 400 km autour de la Terre, le Français a retrouvé l’atmosphère en novembre dernier. Un deuxième séjour pour le moins instructif puisqu’il officiait pour la première fois en qualité de commandant de bord. Il a notamment dû affronter une "situation d'urgence" le 15 octobre dernier, avec la perte de contrôle accidentelle de l'orientation du vaisseau, provoquée par l'allumage intempestif d'un propulseur du vaisseau russe Soyouz MS-18, amarré à l'ISS.