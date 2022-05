Cannes 2022 : Tom Cruise n'avait d'yeux que pour la Patrouille de France sur les marches

C'est en hélicoptère qu'il est arrivé au palais des Festivals dans l'après-midi, où il a enchaîné les photos avec l'équipe du film. Alors on n'a pu s'empêcher d'être un peu déçu en le voyant débarquer au bas des marches en simple voiture. Un sentiment vite effacé en le découvrant plus proche que jamais des fans accrochés à leurs escabeaux, à qui il a réservé de longues minutes, multipliant photos et autographes.