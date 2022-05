Cannes 2022 : "Triangle of Sadness", la Palme d'or qui dézingue les super riches

Mannequin sur la pente déclinante, Carl ne supporte pas que Yaya gagne plus d’argent et lui fait une scène – tordante et si réaliste – au moment de payer l’addition au restaurant. La croisière va-t-elle sauver leur couple ? À bord, ils font la rencontre d’une galerie de personnages aussi pathétiques qu’attachants. Parmi eux, un milliardaire russe qui a fait fortune grâce au commerce d’engrais industriel. "Je vends de la merde !", répète-t-il, hilare, en présence de ses deux compagnes, l’officielle dépressive et la maîtresse, couverte de bijoux.

Mais le plus grand danger qui guette le navire, c’est peut-être son capitaine, joué par la star américaine Woody Harrelson. Enfermé dans sa suite où il écume les bouteilles de champagne, il n’en sort que pour le fameux dîner qui va se transformer en naufrage collectif, au propre comme au figuré. La dernière partie du film, en mode "Koh-Lanta" version lutte des classes, va se révéler aussi cruelle que réjouissante, pour peu qu’on goûte à l’humour acide du réalisateur suédois qui signe là son premier film en langue anglaise.