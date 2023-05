Attaquée sur son physique à Cannes, Lena Situations répond à ses détracteurs : "Moi, je vous envoie du love"

Si elle est habituée à ce type d’attaques, la jeune femme a tenu à y répondre du haut de ses 25 ans dans un message posté ce mardi dans sa story Instagram. "J’ai toujours été plus ou moins à l’aise avec mon corps… jusqu’à ces derniers mois. J’ai pris du poids, j’en suis consciente, ma morphologie a changé, j’en suis consciente, mais Internet s’en est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager", écrit-elle.

"Depuis deux ans, j'ai fait le choix de ne plus utiliser de filtre afin de montrer une image honnête et non modifiée, quelque chose de vrai. J’essaie de faire de ces plateformes un lieu où je me sens en confiance pour partager avec 4 millions de personnes mes facettes avec lesquelles je ne suis pas 100% en paix", reconnaît la jeune femme. "J’essaie de parler uniquement à une communauté qui, elle aussi, est dans cette envie d’envoyer du positif et vivre les moments de vie pleinement."