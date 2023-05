Benoît Magimel et Juliette Binoche retrouvés, Nanni Moretti inspiré… Ce qu'il ne fallait pas manquer à Cannes

Palme d’or en 2001 avec La Chambre du Fils, Nanni Moretti retente sa chance avec Vers un avenir radieux, un autoportrait nostalgique et amusé. Il incarne Giovanni, un cinéaste italien qui tourne un nouveau film consacré à un couple d’adhérents au Parti communiste, déchiré lors de la révolution hongroise en 1956. Pas très commercial ? Ce n’est que le cadet de ses soucis. Son épouse et productrice veut le quitter, sa fille fréquente un homme qui pourrait être son grand-père et tout fout le camp dans cette Italie où on ne peut plus regarder un film de Jacques Demy en dégustant une gelato sans être dérangé par la sonnerie d’un portable.