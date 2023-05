Festival de Cannes 2023 : le jury de la 76ᵉ édition enfin dévoilé

C’est un casting qui fait la part belle à la nouvelle génération. Le Festival de Cannes révèle ce jeudi matin la composition du jury de sa 76ᵉ édition, qui se déroulera du 16 au 27 mai prochain. Président, le réalisateur suédois Ruben Östlund, Palme d’or en 2017 et 2022 pour The Square et Sans Filtre, sera notamment entouré de la réalisatrice française Julia Ducournau, Palme d’or en 2021 avec Titane, de la star américaine Brie Larson, Oscar de la meilleure actrice pour Room et héroïne du blockbuster Captain Marvel, de son compatriote Paul Dano (There will be blood, The Batman) et de l’acteur français Denis Ménochet (Jusqu’à la garde, As Bestas).