Festival de Cannes : Carole Bouquet et Caroline de Hanovre, deux belles-mères très complices sur les marches

Elles ont créé la sensation sur les marches du Palais des festivals. Carole Bouquet et Caroline de Hanovre ont foulé le tapis rouge, ce samedi 20 mai au soir, pour la présentation hors compétition de Killers of The Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese avec Robert de Niro et Leonardo DiCaprio.

Très élégantes et très complices, Carole Bouquet, 65 ans, et Caroline de Hanovre, 66 ans, ont affiché leur entente aux yeux de tous. Les deux belles-mères étaient accompagnées de Paul Rassam, l’oncle de Dimitri. Ce dernier est le frère le Jean-Pierre Rassam, décédé en 1985.