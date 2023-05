"Ce n’est pas une prédatrice" : Catherine Breillat défend l'héroïne de "L'Été dernier", le film choc de Cannes 2023

"Autrefois quand on détestait mes films, on me reprochait d’être féministe et c’était dégueulasse", a rappelé pour sa part Catherine Breillat. "Féministe, je le suis. Mais avant tout je suis cinéaste. J’aime scruter les choses et voir que tout d’un coup les doxas, les a priori s’effondrent (…) Pour se connaître il faut se reconnaître. Les scènes d’amour, on ne les voit que dans les films porno ou alors les cinéastes les éludent. Moi je ne veux pas les éluder. Je veux les montrer comme elles n'ont jamais été montrées. C’est-à-dire dans l’intimité absolue ou finalement on apparait à soi-même et on apparaît à l’autre."

>> L'Été dernier de Catherine Breillat. Avec Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin. 1h45. En salles le 23 septembre