Cannes 2023 : de Blackpink à BTS, les stars de la K-pop s'invitent sur la Croisette

Certains flashs ont crépité plus que de raison pour Lily-Rose Depp et The Weeknd, officiellement redevenu Abel Tesfaye. Mais sur les réseaux sociaux, c’est elle qui a créé l’évènement : Jennie Ruby Jane. À 27 ans, la chanteuse venue de Corée du Sud et à l’aura internationale peut se vanter d’appartenir au groupe féminin de K-pop le plus populaire au monde. Tête d’affiche du festival californien de Coachella, Blackpink a fait trembler les murs de l’AccorArena en décembre et a choisi le Stade de France pour son unique date européenne de l’été, le 15 juillet. Signe qu’entre la Coréenne et la France, c’est une affaire qui roule.