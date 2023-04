Cannes 2023 : découvrez la sélection officielle avec Wes Anderson, Nanni Moretti, Ken Loach

Comme le Festival de Cannes l'avait communiqué en amont, c'est le film français Jeanne du Barry de Maïwenn, avec Johnny Depp, qui fera l'ouverture le 16 mai. La Croisette accueillera la première mondiale de Indiana Jones et le cadran de la destinée de James Mangold avec Harrison Ford le 18 mai, puis celle de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro le 20 mai. Produit par AppleStudios, il ne sera pas candidat à la Palme d'or.

Hors compétition, Pedro Almodovar présentera lui son court-métrage en anglais, Strange Way of Life, avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, la star de la série The Last of Us. Le réalisateur français Just Philippot présentera un film fantastique intitulé Acide avec Guillaume Canet. Le réalisateur américain Sam Levinson présentera lui les premiers épisodes de la série The Idol avec le chanteur The Weeknd et Lily-Rose Depp.

La sélection Cannes Première, qui avait proposé l’an dernier La Nuit du 12, futur César du meilleur film, dévoilera, elle, Le Temps d’Aimer de Katell Quillévéré, Fermer les yeux de Victor Erice, Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost avec Vincent Macaigne et Cécile de France et Kubi de Takeshki Kitano.