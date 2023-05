Cannes 2023 : faut-il craquer pour la "Jeanne du Barry" de Maïwenn avec Johnny Depp ?

Ce casting de choc suffit-il à faire de Jeanne du Barry le grand chef-d'œuvre de Maïwenn ? Pas tout à fait. De mémoire, on avait été plus secoué par l’électrisant Polisse, prix du jury à Cannes. Ou déstabilisé par le troublant Mon Roi qui avait valu le prix d’interprétation à Emmanuelle Bercot. Bien plus sage, peut-être trop appliqué, son nouveau film manque d’un grain de folie, quelque part, pour qu’on se retrouve tout chamboulé à la fin de la séance. Ce qui ne veut pas dire qu’on en ressort déçu non plus. C’est en tout cas son film le plus accessible, promis à un joli succès en salles si toutes les planètes sont alignées.

Loin de chercher le scandale à tout prix – on y revient – Maïwenn propose une comédie romantique improbable, dans un environnement qui nous est familier. Mais qu’on redécouvre sous le prisme d’une femme jamais à sa place parce que trop précoce, trop moderne, trop libre, trop tout. Certains y verront un autoportrait à peine voilé et ils auront raison puisque l’intéressée l’avoue elle-même en interview. Comme si Versailles était la métaphore d’un cinéma français qui lui a emprunté son goût du luxe et des jeux de pouvoir. Son ridicule. Et ses passions.

>> Jeanne du Barry de Maïwenn. Avec Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe. 1h56. En salles ce mardi