Harrison Ford sans voix, Carla Bruni aérienne et Sean Penn énervé... Ce qu'il ne fallait pas manquer à Cannes

L’événement que tout le monde attend, c’est la première mondiale de Killers of The Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Les places se sont arrachées pour ce film noir inspiré du best-seller du même nom qui raconte l’histoire vraie du meurtre d’Amérindiens sur fond de guerre pour le pétrole. Avec la perspective d’un nouveau tapis rouge historique, après celui dédié à Harrison Ford jeudi.

Du côté de la compétition, on va découvrir Banel et Adama, le premier film de fiction de la jeune réalisatrice sénégalaise Ramata-Toulaye Sy. Cette histoire d’amour en milieu rural a tellement séduit les organisateurs qui l’ont propulsé directement dans la course à la Palme. Au menu également May, December, le nouveau Todd Haynes avec Julianne Moore et Natalie Portman, venue en reconnaissance sur les marches vendredi.