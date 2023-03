Indiana Jones 5 en avant-première mondiale sur la Croisette ?

Dans Variety, Thierry Frémaux ouvre la porte à d’autres grosses productions américaines. Il confie notamment son enthousiasme à l’idée d’accueillir Killers of The Flower Moon, le nouveau Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Il révèle également avoir vu le premier épisode de The Idol, la série du chanteur The Weeknd avec Lily Rose-Depp qu’il a trouvé "prometteur". La semaine dernière, la presse américaine donnait pour acquise l’avant-première de ce projet sulfureux destiné à la chaîne HBO.

Quid des grands cinéastes affectés par la "cancel culture" ? Le délégué général n’exclut pas non plus de retenir Coup de Chance, le nouveau Woody Allen tourné à Paris à l’automne dernier. Interrogé sur l’éventuelle présence de Roman Polanski avec The Palace, en dépit des scandales qui entourent le cinéaste, il botte en touche, estimant que "le film n’est pas prêt". C'est vers la mi-avril que devrait être dévoilée la sélection du 76ᵉ Festival de Cannes dont le jury sera présidé par le réalisateur suédois Ruben Östlund, lauréat de la Palme d'or l'an dernier avec Sans Filtre.