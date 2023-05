À Cannes pour un projet fort, Jennifer Lawrence redescend les marches… en tongs

Son titre ? Bread and Roses, du pain et des roses. Un film s’intéressant à la vie de trois femmes dans les semaines qui ont suivi la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans à l’été 2021. "Tout s’est effondré en l’espace de quelques jours. Je regardais ça depuis l’Amérique, où Roe v. Wade (l’arrêt qui garantissait le droit à l’IVG, ndlr) était sur le point d’être enterré. On s’est senti impuissant et frustré face à la manière d’enlever ces histoires du cycle des informations pour les mettre dans les esprits des gens", raconte Jennifer Lawrence à Variety.