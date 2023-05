Johnny Depp contesté, Michael Douglas acclamé… Ce qu’il ne fallait pas manquer à Cannes

Johnny Depp, encore lui. Le feuilleton se poursuit ce mercredi avec la conférence de presse de Jeanne du Barry à midi. Les médias américains attendent la star au tournant, impatiente de l'interroger sur la suite de sa carrière puisqu'il reste encore persona non grata à Hollywood. Maïwenn, elle aussi, risque d'être passée sur le grill, après les derniers propos d'Edwy Plenel. Préparez le pop-corn, ça risque d'être chaud. Michael Douglas reviendra, lui, raconter sa carrière lors d'une masterclass au Palais tandis que Pedro Almodovar viendra présenter Strange Way Of Life, sa réponse à Brokeback Mountain avec Pedro Pascal de la série The Last of Us et Ethan Hawke en cowboys LGBTQ+.

Avec tout ça, on oublierait presque que la course à la Palme d'or va commencer. Les deux premiers cinéastes à se lancer sont le Japonais Hirokazu Kore-Eda, Palme d'or en 2018 avec Une affaire de famille. Et la Française Catherine Corsini avec Le Retour, un film qui a failli ne pas être sélectionné à Cannes suite à la polémique liée à une scène de sexe simulée entre mineurs, finalement coupée au montage, et à des conditions de tournages toxiques, dénoncées par des membres de l'équipe. Bonjour l'ambiance sur les marches !