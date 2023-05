Cannes 2023 : l’homme qui sentait mauvais sur le tournage de "Firebrand"... c’était Jude Law !

C’est le genre de petit secret de tournage qu’on garde pour soi… Ou pas. Lors de la conférence de presse de Firebrand, le film du Brésilien Karim Aïnouz en compétition pour la Palme d’or du 76ème Festival de Cannes, l’acteur britannique Jude Law a révélé qu’il était allé très loin pour entrer dans la peau de son personnage, l’odieux roi Henri VIII.

"J’ai lu plusieurs récits intéressants selon lesquels on pouvait sentir à trois pièces de distance. Sa jambe pourrissait tellement qu’il la couvrait d’eau de rose", a raconté l'artiste à propos du souverain, atteint de plusieurs ulcères dans le bas du corps. "Je me suis donc dit que ça aurait plus d’impact si je sentais moi-même mauvais."