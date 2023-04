Festival de Cannes : le cinéaste suédois Ruben Östlund promet "une présidence démocratique"

On image que Ruben Östlund a déjà jeté un œil à la liste des 19 films candidats à la Palme d’or annoncée le 13 avril par le délégué général Thierry Frémaux. On y trouve plusieurs auteurs confirmés comme confirmés comme l’Allemand Wim Wenders, l’Italien Nanni Moretti ou encore le Britannique Ken Loach, candidat à une troisième Palme d’or. Son collègue suédois lui fera-t-il cet honneur ? "Si c'est le meilleur film", sourit-il. "Je vais certainement travailler très dur pour dépasser mes propres objectifs égoïstes d'être le premier réalisateur à avoir trois Palmes d'Or".

Après son séjour à Cannes, Ruben Östlund se remettra au travail sur son prochain long-métrage, The Entertainment System is Down, qui se déroulera dans un vol long-courrier dont les passagers se retrouvent privés soudain privés de tous les dispositifs digitaux auxquels ils sont accros. Et il se voit déjà le présenter l’an prochain sur la Croisette pour "écrire l’histoire" en provoquant le plus grand exode de spectateurs du Palais des festivals.