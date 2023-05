Léa Drucker scandalise, Quentin Tarantino fait le show... Ce qu'il ne fallait pas manquer à Cannes

Ce 76ème Festival de Cannes est bientôt terminé et les jeux sont plus que jamais ouverts à moins de 48 heures du palmarès. Ce jeudi soir, il y avait encore du beau monde pour assister à la projection officielle de L'Été dernier, le nouveau film de Catherine Breillat avec Léa Drucker dans le rôle d'une belle-mère incestueuse. Un moment émouvant puisque la réalisatrice de 74 ans, victime d'une hémorragie cérébrale en 2005, a monté les marches à l'aide d'une canne et de son producteur Saïd Ben Saïd pour présenter, sans doute, l'un des films les plus controversés de la sélection. Et une performance d'actrice qui n'a pas fini de faire parler...