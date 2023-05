Leonardo DiCaprio superstar, Naomi Campbell éternelle et Salma Hayek in love : ce qu’il ne fallait pas manquer à Cannes

L'ouragan hollywoodien n'est pas encore passé puisqu'on retrouvera toute l'équipe de Killers of The Flower Moon en conférence de presse à la mi-journée dimanche. On découvrira également Firebrand, le jeu de la reine de Karim Aïnouz. L'histoire de Catherine Parr, la sixième femme du roi Henri VIII, deux personnages interprétés par Alicia Vikander et Jude Law. Et puis un nouveau film français entre en compétition : Anatomie d'une chute de Justine Triet, sans son actrice fétiche Virginie Efira. Mais avec Sandra Hüller, également à l'affiche de The Zone of Interest.