Festival de Cannes : Michael Douglas aura droit à sa Palme d'honneur

Et une légende hollywoodienne de plus au générique du 76e Festival de Cannes. L’acteur Michael Douglas, 78 ans, recevra une Palme d’honneur pour l’ensemble de sa carrière lors de la cérémonie d’ouverture, le 16 mai prochain. "C'est toujours une bouffée d'air frais que de venir à Cannes qui, depuis longtemps, est un lieu d’accueil formidable pour les créateurs, les audaces artistiques et les belles histoires", déclare la star.

"Depuis 1979, et ma première fois pour Le Syndrome chinois, jusqu'à la dernière, l'avant-première mondiale de Ma vie avec Liberace en 2013, le Festival m'a toujours rappelé que la magie du cinéma ne réside pas seulement dans ce que l'on voit à l'écran, mais aussi dans sa capacité à émouvoir les gens du monde entier", rappelle-t-il. "Après plus de 50 ans de carrière, c'est un honneur de revenir sur la Croisette pour ouvrir le Festival et parler notre langue commune, celle du cinéma."