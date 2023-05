Cannes 2023 : On a vu "Killers of The Flower Moon" de Martin Scorsese… et c’est immense !

Et puis il y a le bonheur de retrouver face-à-face deux des plus grands acteurs américains de tous les temps, 30 ans après Blessures Secrètes. Dans l’une de ses meilleures performances depuis des lustres, Robert de Niro s’en donne à cœur de joie en vieux dandy du Far West face à un Leonardo DiCaprio épatant en idiot du village. Et c'est souvent jouissif. Face à ces deux monstres sacrés, la révélation Lily Gladstone, dans le rôle de Mollie, séduit par son mélange de candeur et de gravité. On peut déjà cocher son nom pour les prochains Oscars.

Enfin, ce chef-d'œuvre tardif est sans doute l’un des films les plus engagés de la carrière de Martin Scorsese. Il tend un miroir honteux à l’Amérique, bâtie sur l’expropriation brutale de la terre des Indiens. Dans l’histoire vraie qui nous est racontée, elle se double d'une entreprise raciste sur laquelle les autorités fédérales ont longtemps fermé les yeux, jusqu’à la création du FBI dont on découvre ici l’une des premières enquêtes majeures.