"The Zone of Interest", Léa Drucker, Tye Sheridan... Voici notre palmarès du 76e Festival de Cannes

La production n’ayant pas mis le moindre extrait de The Zone of Interest à disposition pour se replonger dans l’atmosphère du film de Jonathan Glazer, on ferme les yeux et on se remémore le trouble qui nous a envahi dès les premières secondes. Sur un écran noir qui semble durer une éternité, une musique dissonante laisse place aux bruits d’une nature enchantée. Et puis une première image apparaît. Celle d’une famille qui profite d’un été au bord du lac. Un père le torse bombé dans son slip moulant. La mère attentionnée aux mollets blancs et les bambins blonds comme les blés. Une certaine idée du bonheur. Sauf que le père en question n’est autre que Rudolf Höss, le commandant en chef du camp de concentration d’Auschwitz.