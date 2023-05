De Niro provoc, happening sanglant et Marion Cotillard en look "no pant"… Ce qu’il ne fallait pas manquer à Cannes

Leonardo DiCaprio le considère comme le plus grand cinéaste vivant. En conférence de presse ce dimanche, Martin Scorsese est venu parler de Killers of The Flower Moon, sa dernière fresque épique de 3h26 dotée d'un budget de plus de 200 millions de dollars. La preuve qu’à 80 ans et plus, il n’a pas peur de se lancer d’incroyable défis. "Pour ce qui est de prendre des risques, que voulez que je fasse ?", a-t-il rétorqué à la question d’un journaliste sur le sujet.