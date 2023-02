Festival de Cannes : Ruben Östlund, deux fois Palme d'or, sera président du jury

Son cinéma a pris une nouvelle dimension, plus monstrueuse et paradoxalement plus accessible, avec The Square (palme d'or en 2017). Östlund y suivait un conservateur du musée de Stockholm perdant tous ses repères après s'être fait voler son portable et son portefeuille. À travers ce personnage pleutre, le cinéaste clouait au pilori le monde de l'art contemporain, le politiquement correct, l'hypocrisie, les faux-semblants... Avec, à la clé, une scène inoubliable de diner de gala perturbée par l’arrivée d’un artiste performeur, pointant du doigt la passivité comme la lâcheté d'invités propres sur eux.

Palme d'or en 2022, Sans Filtre (Triangle of Sadness en VO), son film suivant, a enfoncé le clou, faisant la chronique d’un bateau de croisière pris dans une tempête et rebattant (avec du vomi et du mauvais esprit) les cartes de la lutte des classes dans nos sociétés occidentales. Les super-riches qui font la grimace lorsqu'on leur propose du champagne, les influenceurs qui s'épanouissent dans le vide, la "bêtise qui pense" et les monstres humains deviennent autant de cibles pour sonder une époque en panne d'intensité et de désir, sans la moindre grâce. Le président du jury de l'année dernière, Vincent Lindon, avait employé les adjectifs "incroyable" et "choqué" pour qualifier ce film lors de la remise du Graal cannois.