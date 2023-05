Scarlett Johansson amoureuse, Lena Situations blessée et un drôle de chapeau... Ce qu'il ne fallait pas manquer à Cannes

On la trouve dans l’épisode 1 de The Idol, la série de Sam Levinson. Au lendemain de sa rencontre avec Tedros, le mystérieux bellâtre interprété par The Weeknd, Jocelyn, la chanteuse incarnée par Lily-Rose Depp décide de l’inviter à passer la soirée chez elle. "Ce mec sent le viol", la met en garde son assitante. "Moi j’aime ça", répond la jeune femme. Malsain, vous avez dit malsain ? Notre avis sur The Idol, c’est à lire ici !