The Weeknd et Lily-Rose Depp aux anges, Lena Situations à toutes jambes... Ce qu'il ne fallait pas manquer à Cannes

On le doit à Lena Mahfouf, alias Lena Situations, venue assister à l’avant-première mondiale de la série The Idol avec The Weeknd et Lily-Rose Depp. Un bustier ultra-court qui n'est franchement pas passé inaperçu. Avec ses 4 millions d’abonnés, la reine des influenceuses françaises a le profil pour une saison 2, non ?