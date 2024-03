Festival de Cannes 2024 : Camille Cottin maîtresse des cérémonies d'ouverture et de clôture

La comédienne révélée par "Connasse" sera la maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes qui se tiendra du 14 au 25 mai. Elle succède à Virginie Efira et Chiara Mastroianni, qui ont précédemment endossé ce prestigieux rôle. Portée par le succès de la série "Dix pour cent", Camille Cottin est depuis parvenue à conquérir Hollywood.

Elle manie l'humour à merveille. Camille Cottin sera la maîtresse des cérémonies d'ouverture et de clôture du 77ᵉ Festival de Cannes, du 14 au 25 mai. Elle succède à Virginie Efira et Chiara Mastroianni, qui ont précédemment endossé ce prestigieux rôle. La comédienne de 45 ans révélée au grand public avec son personnage de "Connasse", la pastille humoristique de Canal+, a vu sa carrière s'accélérer ces dernières années.

Son rôle d'agent artistique survoltée dans la série Dix pour cent l'a fait connaître du plus grand nombre et lui ouvre les portes de Hollywood, où elle a tourné plusieurs films. Elle a notamment joué pour Ridley Scott (House of Gucci), avec Matt Damon à Marseille (Stillwater) ou dans un biopic sur l'ancienne Première ministre israélienne Golda Meir (Golda). Elle est aussi apparue récemment aux côtés de Jean Dujardin et George Clooney dans une publicité pour les capsules de café Nespresso.

Greta Gerwig présidera le jury du Festival de Cannes

Le Festival a choisi l'Américaine Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, l'un des plus gros blockbusters de l'an dernier, pour présider le jury. Ce dernier élira le film qui succèdera à la Palme d'or 2023, Anatomie d'une chute, de Justine Triet.

Le réalisateur québécois Xavier Dolan présidera le jury du prix Un Certain Regard. La sélection de la 77e édition doit être annoncée le 11 avril. Parmi les films les plus attendus, et qui pourraient être retenus, un méga-projet de Francis Ford Coppola avec Adam Driver et Forest Whitaker, Megalopolis, l'adaptation de Limonov d'Emmanuel Carrère par le Russe Kirill Serebrennikov, ou encore une comédie musicale de Jacques Audiard dans le milieu du narcotrafic au Mexique. Ainsi que le remake du sulfureux Emmanuelle, signé Audrey Diwan.