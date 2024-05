D'un refuge de Narbonne à la Croisette, le Griffon croisé Kodi remporte la Palm Dog 2024

Star du film de Laetitia Dosch "Le Procès du chien", le Griffon croisé Kodi a reçu la Palm Dog ce vendredi sur une plage de la Croisette. Il succède à Messi, la Border Collier d'"Anatomie d'une chute", la Palme d'or de Justine Triet. Une belle histoire pour ce toutou qui errait encore il y a quelques mois dans les rues de Narbonne.

C’est la récompense la plus insolite – et velue – du Festival de Cannes. Décerné depuis 2001, la Palm Dog a été attribué cette année à Kodi, le Griffon croisé du film de l’actrice et réalisatrice franco-suisse Laetitia Dosch, Le Procès du chien. Il succède à Messi, le Border Collier d’Anatomie d’une chute.

"Je suis tombée amoureuse de Kodi, la Palm Dog, pour moi, c'est génial, ça permet de considérer les chiens comme des acteurs", a réagi celle qu'on a découvert sur la Croisette dans La Bataille de Solferino, le premier film de Justine Triet. C'est avec son partenaire à quatre pattes qu'elle s'est rendue à la remise du prix sur une plage de la Croisette.

Dans Le Procès du chien, Laetitia Dosch s’est donnée le rôle d’Avril, une avocate abonnée aux causes perdues. Jusqu’au jour où Dariuch (François Damiens), un client aussi désespéré qu’elle lui demande de défendre Cosmos, son toutou qui risque d’être piqué après avoir mordu plusieurs personnes. Cette farce tendre et loufoque qui a reçu d’excellentes critiques était présentée dans la catégorie Un Certain Regard.

Dans la vraie vie, Kodi est un ancien chien des rues de Narbonne, passé par un refuge. "Laetitia Dosch nous avait dit qu’il n’aurait pas grand-chose à faire mais en recevant le scénario j'ai quand même listé 80 à 100 actions", a raconté à l’AFP Juliette Roux-Merveille, sa coach à la tête d’une compagnie d'animaux de spectacles basée en Vendée.

"Kodi ne savait pas hurler, on a enregistré un miaulement de chaton affamé et ça l'a fait hurler, ça a marché. Il ne montrait jamais les crocs, on a travaillé un aboiement où on les voit", précise-t-elle. Va-t-il connaître un succès planétaire comme son désormais célèbre prédécesseur ? Réponse à la sortie du film en salles le 11 septembre prochain.

Le Grand prix du jury de la Palm Dog 2024 a lui été attribué à Xin, la femelle Jack Russell croisée lévrier de Black Dog du Chinois Guan Hu, prix Un certain regard qui dénonce les abandons de chiens avant les derniers JO de Pékin. Errante comme Kodi, elle a été adoptée à la fin du tournage par l'acteur principal Eddie Peng.