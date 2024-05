EN IMAGES - Meryl Streep, Omar Sy, Messi... Notre best of du tapis rouge de Cannes 2024

Les stars de cinéma du monde entier se pressent sur le tapis rouge du 77ᵉ Festival de Cannes. TF1info a sélectionné quelques-unes des images fortes et insolites du tapis rouge.

C'est le tapis rouge le plus prestigieux de la planète cinéma. Depuis le 14 mai, les stars du monde entier ont rendez-vous pour monter les marches du 77ᵉ Festival de Cannes. Des sourires, des gestes tendres, des looks étonnants. TF1Info a fait le tri parmi les instantanés les plus forts depuis la cérémonie d'ouverture...

Omar Sy et Greta Gerwig complices

AFP

Depuis leur première apparition au balcon d'un palace de la Croisette, les membres du jury affichent une belle complicité. Sur le tapis rouge, Omar Sy ne manque pas une occasion de taquiner Greta Gerwig, sa présidente. Auront-ils toujours envie de rigoler au moment d'établir le palmarès ?

Unique Meryl Streep

AFP

Elle n'était pas venue à Cannes depuis 1989 et son prix d'interprétation pour Un cri dans la nuit. L'immense Meryl Streep a reçu un accueil de reine lors de la cérémonie d'ouverture avant de recevoir une Palme d'honneur des mains de Juliette Binoche.

Francis Ford Coppola et ses fans

Il n'avait pas mis les pieds sur la Croisette depuis une éternité. Francis Ford Coppola, 85 ans, est allé à la rencontre de ses fans avant la présentation de son "Megalopolis". - AFP

Il n'a pas été épargné par la critique. Mais les cinéphiles l'aiment toujours autant. Avant de monter les marches pour présenter Megalopolis, le maître américain Francis Ford Coppola a accepté de prendre quelques selfies avec les fans massés derrière les grilles du Palais des festivals. La classe.

Anya Taylor-Joy droit devant

Anya Taylor-Joy montre le chemin des marches à George Miller, son réalisateur de "Furiosa" - AFP

Elle a relevé le défi de succéder à Charlize Theron dans Furiosa, le préquel consacré au personnage incarné par la star sud-africaine dans Mad Max : Fury Road il y a neuf ans. Lors de son passage sur le tapis rouge, Anya Taylor-Joy a capté toute l'attention. Et guidé George Miller, le papa de la saga lancée en 1979, tout en haut des marches.

Immortelle Jane Fonda

Elle défie le temps. Jane Fonda, 86 ans, toujours aussi chic et choc sur les marches de la cérémonie d'ouverture. - AFP

Elle ne manquerait un Festival de Cannes pour rien au monde. Après avoir remis la Palme d'or à Justine Triet pour Anatomie d'une chute l'an dernier, l'icône américaine de 87 ans était de retour pour la cérémonie d'ouverture. Et cette fois, elle n'a rien jeté sur ses collègues...

Richard Gere amoureux

Richard Gere et son épouse Alejandra Silva, complices sur les marches de "Oh Canada" - AFP

C'est un couple discret à la ville. Mais c'est main dans la main que Richard Gere a monté les marches avec son épouse, la femme d'affaires espagnole Alejandra Silva, pour la présentation de Oh Canada de Paul Schrader.

Eva Longoria le vaut bien

À bientôt 50 ans, Eva Longoria a encore volé la vedette à toutes ses copines égéries L'Oréal. - AFP

Égérie L'Oréal de longue date, l'ex-star de la série Desperate Housewives éclipse ses collègues à chacune de ses apparitions sur le tapis rouge, comme ici avec cette robe de sirène lors de la présentation de Kinds of Kindness.

Appelez-la Emily Stone !

Emma Stone avec Willem Dafoe et Yorgos Lanthimos sur les marches - AFP

Elle a swingué en haut des marches lors de la présentation de Kinds of Kindness. En conférence de presse, elle a confirmé vouloir qu'on l'appelle désormais par son vrai prénom, Emily. Au début de sa carrière, le nom d'Emily Stone était déjà pris par l'une de ses collègues et elle avait choisi un pseudo pour sortir du lot. C'est réussi !

Judith Godrèche libère la parole

Judith Godrèche et des victimes de violences sexuelles ont mis leurs mains sur leur bouche sur les marches du court-métrage "Moi Aussi". - AFP

Sa prise de parole a réveillé le cinéma français sur la question des violences sexuelles et sexistes. À Cannes pour présenter Moi Aussi, un court-métrage réalisé avec le témoignage de quelque 1000 victimes, elle a invité plusieurs d'entre elles sur les marches pour reproduire le geste de la libération de la parole qu'elles effectuent à l'écran.

Messi rentre à la maison

Après avoir remporté la Palm Dog pour "Anatomie d'une chute" l'an dernier, Messi était de retour... pour interviewer les stars. - AFP

Après avoir remporté la Palm Dog - prix de la meilleure performance canine sur grand écran - l'an dernier, le Border Collie d'Anatomie d'une chute a fait son retour sur la Croisette. Pas pour un nouveau film mais dans un rôle de toutou reporter pour une grande chaîne de télé.

Chapeau, Monsieur Audiard !

Jacques Audiard sur les marches de "Emilia Perez" - AFP

Six ans après Dheepan, Jacques Audiard va-t-il décrocher sa deuxième Palme d'or ? Avec Emilia Perez, son étonnante comédie musicale sur un chef de cartel qui change de genre, le cinéaste français a eu droit à la plus longue standing ovation depuis le début de la quinzaine.

Kevin Costner en famille

Kevin Costner et ses enfants sur les marches de "Horizon". - AFP

Ils n'auraient manqué ça pour rien au monde. Leur papa sur la Croisette pour présenter le premier volet de la saga Horizon, les enfants de Kevin Costner - Annie, Cayden Wyatt, Grace Avery Costner, Hayes et Lily ont accompagné sur leur célèbre papa sur le tapis rouge.