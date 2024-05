Cannes 2024 : en rémission d'un cancer rare, Émilie Dequenne fait une apparition bouleversante sur le tapis rouge

La comédienne belge a foulé le tapis rouge en amont de la cérémonie d’ouverture du 77ᵉ Festival de Cannes. À l’automne dernier, elle avait annoncé souffrir d’un cancer rare dont elle est aujourd’hui guérie. Un moment fort pour celle dont la carrière a débuté sur la Croisette avec "Rosetta" en 1999.

Elle a fait une apparition bouleversante mardi soir sur le premier tapis rouge du 77ème Festival de Cannes. Un peu plus d’un mois après avoir annoncé être en rémission de son cancer, la comédienne belge Émilie Dequenne, 42 ans, s’est présentée face aux photographes au bras de son compagnon, le producteur Michel Ferracci.

Un moment particulier pour celle qui a été révélée sur la Croisette grâce à Rosetta, la Palme d’or des frères Dardenne qui lui value le prix d’interprétation en 1999. Un début plein de promesses qu’elle a confirmé en tournant avec les plus grands cinéastes. Claude Berri pour Une femme de ménage, André Téchiné pour La Fille du RER, Albert Dupontel pour Au revoir là-haut.

César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2021 pour Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret, elle jouait une mère brisée par la mort de son adolescent dans Close de Lukas Dhont, Grand Prix du jury en 2022. À Cannes l’an dernier pour assister à la projection de The Old Oak de Ken Loach, la comédienne apprenait quelques semaines plus tard souffrir d’un cancer rare.

"Depuis la mi-août, où j’ai subi une lourde opération en urgence, je continue à me soigner", avait-elle révélé en octobre dernier au public sur les réseaux sociaux. "Ce n’est pas tous les jours facile, mais je suis déterminée à vaincre ce cancer rare qui a décidé de venir bouleverser ma vie. Je ne me laisserai pas faire. Croyez-moi !".

Contrainte de mettre sa carrière en parenthèses pendant plusieurs mois, elle a suivi une série de traitements lourds avant d’annoncer sa guérison le 4 avril dernier sur Instagram. "Je pense à ceux qui affrontent la maladie, je suis avec vous, de tout mon cœur, je vous envoie de ma force et je vous prends dans mes bras", écrivait-elle.