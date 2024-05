Cannes 2024 : Coppola accusé de "comportement inapproprié" sur le tournage de "Megalopolis"

"Megalopolis", le premier film de Francis Ford Coppola depuis treize ans, est attendu sur la Croisette ce jeudi. Selon "The Guardian", des membres de l’équipe dénoncent des baisers non consentis du cinéaste à des figurantes. Son producteur dément l'existence de toute plainte et plaide la volonté "d’installer une atmosphère" lors d’une scène de boite de nuit.

Francis Ford Coppola rattrapé par le mouvement #MeToo ? Dans un article de The Guardian consacré à la fabrication du très attendu Megalopolis ce jeudi à Cannes, des membres de l’équipe accusent le cinéaste de 85 ans de "comportement inapproprié" lors du tournage. "Il a attiré des femmes vers lui pour les asseoir sur ses genoux", affirme l’un d’entre eux. "Et durant une scène de bacchanale dans un night-club, il est venu sur le plateau et a tenté d’embrasser des figurantes qui étaient topless", prétextant vouloir "les mettre dans l’ambiance".

Producteur de longue date de l’auteur du Parrain, Darren Demetre dément ces accusations. Et affirme que si l’octogénaire a bien embrassé des figurantes sur la joue de manière amicale, personne ne s’est plaint à l’époque. "C’était sa manière d’inspirer et d’établir une atmosphère de boite de nuit, essentielle au film. Je n’ai jamais été au courant de plaintes, de harcèlement ou de comportement douteux sur ce projet."

Il y a des moments où nous étions là à nous demander si ce type avait déjà fait un film avant Un membre de l'équipe de "Megalopolis" dans "The Guardian"

Il ne s’agit pas des seuls griefs contre le cinéaste, célèbre pour ses tournages chaotiques, à l’image de celui d’Apocalypse Now, la Palme d’or à Cannes en 1979. Des témoins déplorent en effet des méthodes de travail iconoclastes, sinon dérangeantes durant la fabrication de Megalopolis, une fresque de science-fiction qu’il a financée lui-même à hauteur de 150 millions de dollars en vendant une partie de son vignoble en Californie. Adam Driver, Shia LaBeouf ou encore Giancarlo Esposito en sont les vedettes.

"Il ne permettait pas à ses collaborateurs de mettre en place un plan, il restait souvent assis dans sa caravane pendant des heures, ne parlait à personne, fumait souvent de la marijuana. Et des heures et des heures s’écoulaient sans que rien ne soit filmé", affirme un témoin. "Ça peut sembler fou, mais il y a des moments où nous étions là à nous demander si ce type avait déjà fait un film avant", ajoute un autre. Attendu sur les marches ce jeudi soir, puis vendredi en conférence de presse, le maître aura peut-être l'occasion de donner sa version des faits...