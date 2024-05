Festival de Cannes 2024 : Judith Godrèche dévoilera un court-métrage sur les violences sexuelles

Le Festival de Cannes annonce la projection de "Moi aussi", un court-métrage de Judith Godrèche. La comédienne et réalisatrice a recueilli les témoignages de nombreuses victimes de violences sexuelles.

Elle est devenue la voix du mouvement #MeToo en France. Après son discours choc à la cérémonie des César, Judith Godrèche participera au 77ᵉ Festival de Cannes, organisé du 14 au 25 mai. Elle y dévoilera Moi aussi, un court-métrage dans lequel elle donne la parole à des femmes victimes de violences sexuelles. Un projet qui est né suite aux nombreux témoignages qu'elle a reçus depuis qu'elle a dénoncé et porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon.

"Tout à coup, devant moi une foule de victimes, une réalité qui représente la France aussi, tant ces récits surgissent de toutes les origines sociales, de toutes les générations", explique Judith Godrèche dans un communiqué. "S’est alors posée la question de ce que j’allais en faire. Qu’est-ce qu’on fait quand on est submergée par ce qu'on entend, par la quantité de témoignages ?".

Des César aux bancs du Parlement

"Son appel retentissant à l'action et à la responsabilité collective dans la lutte contre les abus sexuels persistant dans le cinéma français avait saisi par sa force et son courage, sa clarté et son assurance. Et largement dépassé le périmètre du 7e Art pour interroger l’ensemble de la société qui peine à ouvrir les yeux", indique pour sa part le Festival de Cannes.

La prise de parole de Judith Godrèche a eu des répercussions au sein de la classe politique. Le 2 mai dernier, l'Assemblée Nationale a approuvé la création d'une commission d'enquête sur les abus et violences dans le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, la mode et la publicité, une proposition de résolution initiée par l'écologiste Francesca Pasquini.

"Il faut que cette commission soit menée à bien. C'était extrêmement émouvant d'entendre ces mots dans un lieu où on fait les lois, alors qu’il y a une absence de la loi sur les tournages", avait alors réagi la comédienne et réalisatrice de 52 ans. Moi aussi sera projeté le 15 mai, lors de la cérémonie d’ouverture de la sélection Un Certain Regard, ainsi qu'au Cinéma de la Plage, en accès libre au public de la Croisette.