Cannes 2024 : le "Megalopolis" de Coppola ? C’est "Apocalypse Kitsch" !

Treize ans après son dernier film, Francis Ford Coppola a dévoilé "Megalopolis" ce jeudi à Cannes. Adam Driver y incarne un architecte de génie dans une cité futuriste gangrénée par les jeux de pouvoir. Verdict : une fresque à gros budget dont l’ennui qu'elle suscite n’a d’égal que le ridicule.

Au bout d’une vingtaine de minutes de Megalopolis, on s’est rappelé pourquoi Quentin Tarantino voulait arrêter sa carrière après dix films. Ne pas faire celui de trop. Choisir sa sortie avant qu’on lui montre la porte. Les contre-exemples existent bien sûr dans la grande Histoire du cinéma et rien que l’an dernier ici à Cannes, Martin Scorsese a prouvé avec Killers of The Flowers Moon qu’un grand cinéaste pouvait rester créatif et ambitieux au soir de son existence. Pour son vieux copain Francis Ford Coppola, le séjour sur la Croisette risque hélas de ressembler à des adieux…

Soyons clairs : enterrer l’un des plus grands maîtres de sa génération ne procure aucun plaisir particulier. Plutôt de la tristesse. Car devant le désastre artistique qu’il nous a été donné de découvrir ce jeudi, il faut bien se rendre à l’évidence : le génie qui a réalisé Le Parrain, Apocalypse Now et quelques autres chefs-d'œuvre du Septième art a perdu la main. Aux États-Unis, tous les grands studios ont refusé de distribuer Megalopolis. En France, Le Pacte a accepté de relever le défi. On se demande bien qui, à part les cinéphiles purs et durs, ira s’infliger cette fresque futuristico-kitsch dont l’ennui qu'elle suscite n’a d’égal que le ridicule.

Un univers qui manque cruellement de chair

Mais de quoi ça parle au juste ? Dans une Amérique dystopique, Coppola a imaginé New Rome, une ville dont l’avenir obsède deux hommes à forte personnalité. Cesar Catilina (Adam Driver), un architecte progressiste de renom, et Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), le maire conservateur qui ne songe qu’à sa réélection. Le premier ambitionne d’inventer la cité du futur. Le second privilégie le quotidien de ses administrés. L’artiste versus le politique. Le rêve contre la réalité. Un débat qui nous sera rabâché pendant tout le film par des comédiens en roue libre dans des décors en carton-pâte.

L’esthétique, justement. Megalopolis a coûté un vignoble à Coppola. Mais l’univers qu’il a mis au monde manque cruellement de chair, quand bien même il exhibe celle de ses comédiennes à profusion. On cogne, on hurle, on se menace de représailles avec les gros yeux. Mais ça sonne vite très creux dans ce Gotham du pauvre. Autrefois majestueuse, la mise en scène du maestro manque cruellement de relief et ne parvient jamais à embarquer le spectateur.

Coppola a, paraît-il, maturé Megalopolis pendant quatre décennies. Il s’en est passé des choses dans le monde depuis et on comprend bien vite la métaphore d’une Amérique où les marchands ont pris le pouvoir sur les idéalistes dont le cinéaste estime faire partie. Hélas ! Si les intentions sont louables, l’absence de véritable enjeu dramatique perd vite le spectateur en cours de route. Peut-on s’attacher à des personnages caricaturaux qui déclament des textes surchargés de références philosophiques avec une mine affectée ? Non.

Au bout de 2h18 interminables – le montage annoncé avant Cannes était de 3 heures et des poussières – on éprouve du soulagement. Pas mal de gêne. Et un brin d’admiration malgré tout. Car à l’heure où les majors ont abandonné les grands auteurs comme lui, voire Coppola s’acharner à mettre au monde ce projet anti-commercial au possible a quelque chose d’héroïque. Sans doute va-t-il en retravailler le montage dans les semaines qui viennent. Et même s’il ne parvient pas à changer le plomb en or, le geste mérite un ultime coup de chapeau.

>> Megalopolis de Francis Ford Coppola. Avec Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel. 2h18. En salles prochainement.