Meryl Streep impériale, Omar Sy facétieux et Messi de retour… Ce qu’il ne fallait pas manquer à Cannes

La 77ᵉ édition du Festival de Cannes a débuté ce mardi sous un ciel maussade... et une pluie de stars sur le tapis rouge. Tous les jours, notre envoyé spécial vous résume les temps forts de la quinzaine préférée des cinéphiles. Ce mardi, on a rendu hommage à une légende hollywoodienne, manifesté sur le toit du Palais et reçu le message d'un cinéaste inquiet.

Comme si de rien n’était… ou presque. La 77ᵉ édition du Festival a ouvert ses portes ce mardi sur fond de rumeurs sur de nouveaux scandales d’agressions sexuelles. Si le sujet est sur toutes les lèvres, il n’a pas franchement perturbé l’entrée en scène du jury présidé par Greta Gerwig.

Interrogée en conférence, la réalisatrice américaine de Barbie a estimé que le mouvement #MeToo avait commencé à porter ses fruits à Hollywood. "C’est quelque chose dont il faut continuer à discuter pour savoir comment nous voulons que notre industrie évolue", a-t-elle expliqué, citant en exemple l’arrivée de coordinateurs d’intimité, chargés d’accompagner les comédiens sur les tournages.

Greta Gerwig, ce mardi 14 mai au Palais des Festivals. - AFP

Omar Sy superstar

Du SAV des émissions de Canal + au jury du Festival de Cannes, Omar Sy en a fait du chemin. Grâce au succès de Lupin, il est devenu une star mondiale. Et ce mardi c'est à lui que les premières questions de la presse française et étrangère ont été adressées. "Je suis très honoré et très reconnaissant de cette charge qu'on m'a donnée", a-t-il avoué. "Une Palme, ça peut changer la carrière d’un film, la carrière de quelqu’un. Donc changer la vie."

Avant de se plonger dans les 22 films de la compétition, le comédien qui a fêté ses 46 ans il y a peu a fait le show sur le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture. En costume blanc, il a posé avec enthousiasme pour les photographes. Pris des photos de ses camarades du jury. Puis tenté un début de twist endiablé avec Greta Gerwig en haut des marches sur Earth Wind & Fire...

Cannes 2024 : Omar Sy fait le show sur les marches Source : TF1 Info

L’appel à l’aide de Mohammad Rasoulov

Alors que la Croisette préparait son premier tapis rouge, le cinéaste iranien Mohammad Rasoulov a de nouveau pris la parole, au lendemain de l’annonce de son exil forcé suite à sa condamnation à cinq ans de prison par le régime de Téhéran. Alors que tout le monde s’imagine qu’il va pouvoir venir présenter son nouveau film sur la Croisette, rien n’est moins sûr à ce stade.

Dans un communiqué transmis à l’AFP, l’artiste de 52 ans, caché dans un lieu secret en Europe, explique qu’il s’inquiète pour la sécurité de ses collaborateurs. "Certains acteurs ont réussi à quitter l'Iran à temps", explique-t-il. "Mais de nombreux autres membres de l'équipe y sont toujours et les services de renseignement font pression sur eux. Ils ont subi de longs interrogatoires. Les familles de certains d'entre eux ont été convoquées et menacées".

Mohammad Rasoulof vit actuellement dans un lieu secret en Europe - AFP

Les employés précaires sur le toit du Palais

Ils font planer une menace de grève sur le 77ᵉ Festival de Cannes. Lors de la première montée des marches ce mardi, des membres du collectif Sous les écrans, la Dèche ont surgi sur le toit du Palais des Festivals tandis que leurs camarades défilaient à proximité des stars.

Contrats courts employés sur les grands évènements culturels, ils dénoncent la réforme de l’assurance chômage et la diminution de leurs allocations. Si le délégué général Thierry Frémaux leur a réitéré son soutien lundi, rien n’indique que d’autres actions similaires n’auront pas lieu dans les prochains jours.

Cannes 2024 : manif sur le toit du Palais des Festivals Source : TF1 Info

La star du jour

Elle a éclipsé les membres du jury et l'équipe du film d'ouverture, Le Deuxième Acte de Quentin Dupieux. Meryl Streep, 74 ans, a fait un retour triomphal sur le tapis rouge, pas moins de 35 ans après son dernier séjour sur la Croisette. Après avoir taquiné les photographes, la légende du cinéma américain a reçu une standing ovation sur la scène du Palais des Festivals avant que Juliette Binoche fonde en larmes en lui rendant hommage. "Je suis heureuse que vous ne vous soyez pas lassés de moi", a-t-elle confié. Pardon ?

Cannes 2024 : Meryl Streep sur les marches après 35 ans d'absence Source : TF1 Info

Le look du jour

Le poil était lisse, la barbe bien taillée… Histoire de lancer en beauté cette rubrique quotidienne consacrée aux tenues les plus marquantes du Festival de Cannes, rendons hommage à Messi, le célèbre toutou d’Anatomie d’une chute. Un an après avoir reçu la Palme d’or avec Laura Martin, sa maîtresse, le border collier le plus cool de la planète ciné a fait une apparition remarquée sur le tapis rouge de la cérémonie d’ouverture. On adore…

Cannes 2024 : Messi, le chien de "Anatomie d'une chute" de retour Source : TF1 Info

Ce mercredi, la course à la Palme d'or commence avec la présentation des deux premiers films en compétition. Diamant Brut de la Française Agathe Riedinger et La jeune fille à l'aiguille du Suédois Magnus Van Horn. Au total, ce sont 22 longs-métrages que Greta Gerwig et son jury vont découvrir, digérer et disserter avant de remettre la Palme d'or, le 25 mai prochain.