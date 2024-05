Cannes 2024 : on a rencontré Malou Khebizi, la précieuse révélation de "Diamant Brut"

La comédienne marseillaise Malou Khebizi, 21 ans, crève l’écran dans "Diamant Brut", en lice pour la Palme d’or La réalisatrice Agathe Riedinger lui a confié le rôle de Liane, une accro aux réseaux qui passe le casting d'une téléréalité. TF1info l'a rencontrée après une projection officielle très applaudie, ce mercredi sur la Croisette.

Elle insuffle une rage de tous les plans dans Diamant Brut, le premier film de la réalisatrice Agathe Riedinger en compétition pour la Palme d’or. Malou Khebizi, 21 ans, incarne Liane, une jeune habitante de Fréjus qui survit de menus larcins auprès d’une mère célibataire. Jusqu’au jour où elle reçoit l’appel de la directrice de casting d’une émission de téléréalité. Seins siliconés, robe moulante, chaussures à talons qui lui écorchent les pieds… Sous ses allures de bimbo grande gueule à l’injure facile se dissimule une enfant brisée qui rêve de s’extirper d’une vie de misère.

Marseillaise d’adoption, Malou Khebizi a auditionné pour Diamant Brut sur les conseils du réalisateur d’un court-métrage auquel elle avait participé, son unique expérience devant une caméra jusque-là. Devenir Liane a nécessité un méticuleux travail de transformation physique. Mais sa compréhension du personnage a été instantanée. "C’est une jeune femme de ma génération qui a le profond besoin d’être aimée et qui a soif de reconnaissance dans une société où elle est complètement invisibilisée", nous a-t-elle expliqué après la projection officielle, mercredi 15 mai au Palais des Festivals.

Liane utilise son apparence pour dominer les hommes, pour dominer la société et sortir du mépris de classe dans lequel on voudrait l’enfermer Malou Khebizi

Diamant Brut porte un regard à la fois tendre et sans concession sur une jeunesse qui a grandi avec les réseaux sociaux. Malou la première. "Tout a changé avec les années Covid", explique-t-elle. "J’avais 17-18 ans à l’époque. Soudain on s’est retrouvés privés de notre jeunesse, enfermés entre quatre murs et bien souvent on n’avait plus que notre téléphone. L’addiction que ça provoque est souvent critiquée, mais parfois il ne reste que ça pour exister, pour entretenir des relations sociales, bien qu’elles soient virtuelles."

Sans jamais tomber dans la vulgarité, le film d’Agathe Riedinger interroge également l’hyper-sexualisation des jeunes femmes sur les réseaux. "On pourrait penser qu’elle est le résultat d’une société ultra-patriarcale qui nous dit qu’on ne peut pas être une femme et être moche", observe la comédienne. "Liane est en victime, mais en même temps elle sait que tout ce qu’elle a pour réussir, c’est son apparence. Alors elle l’utilise pour dominer les hommes, pour dominer la société et sortir du mépris de classe dans lequel on voudrait l’enfermer."

En faisant un tour sur la page LinkedIn de Malou, on s’aperçoit qu’elle a déjà un CV bien rempli. "J’ai fait tous les boulots du monde", s’amuse la jeune femme. "Monitrice de colonie, vendeuse en parapharmacie, barmaid en boite de nuit… Je n’avais pas peur de faire de gros horaires tout en étudiant la communication la journée. Sauf que ça ne me plaisait pas du tout. Autant le lycée, je n’étais pas mauvaise, autant les études supérieures, j’ai vite compris que ce n’était pas pour moi !"

"Je ne traverse pas les mêmes choses que Liane, je ne misais pas ma vie sur le casting de ce film", assure-t-elle. "Maintenant je suis extrêmement fière et reconnaissante de rentrer par cette grande porte qu’est le Festival de Cannes. Je suis aussi consciente que je ne vais pas faire mes preuves en un film et qu’il va falloir que je bosse parce qu’il y a plein d’actrices très talentueuses qui attendent derrière."

>> Diamant Brut de Agathe Riedinger. Avec Malou Khebizi, Idir Azougli, Andréa Bescond. En salles le 7 octobre.