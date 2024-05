Cannes 2024 : pourquoi on craque pour "Le Deuxième Acte" de Quentin Dupieux

Présenté en ouverture du 77ème Festival de Cannes, "Le Deuxième acte" de Quentin Dupieux sort ce mardi dans toute la France. Une géniale comédie sur les coulisses d'un tournage où la réalité joue au chat et à la souris avec la fiction. Emmené par Vincent Lindon, Léa Seydoux, Louis Garrel et Raphaël Quenard, irrésistibles, c’est l’une des meilleurs films de son auteur.

C’est l’histoire d’un beau gosse insensible aux avances d’une jolie fille. Le beau gosse tente de s’en débarrasser en la précipitant dans les bras d’un pote un brin lourdaud. De son côté, la jolie fille se confie à son père : elle est persuadée d’avoir rencontré l’homme de sa vie. Raconté comme ça, Le Deuxième Acte est une caricature de film français comme on adore les détester. Sauf qu’il s’agit du nouveau film de Quentin Dupieux. Et qu’avec cet auteur à l’univers aussi loufoque qu’imprévisible, le spectateur ne sait jamais très bien à quelle sauce il va être mangé.

Comme l’a consacré le succès de Yannick l’été dernier, confirmé par celui de Daaaaaali ! cet hiver, cette ancienne figure de la scène électro devenue cinéaste compte désormais sur un public fidèle qui le suit les yeux fermés. Et des stars prestigieuses impatientes de s’encanailler devant une caméra qui casse les codes de la comédie comme on la pratique d’ordinaire dans nos contrées. Présenté en ouverture du 77e Festival de Cannes, son déjà treizième opus en dix-sept ans va bénéficier d’une exposition inédite à ce jour. Et ça tombe bien : c’est l’un de ses meilleurs.

Une mise en abyme virtuose

Après une scène d’introduction où un drôle de bonhomme nerveux ouvre les portes d’un resto paumé, on découvre David et Willy en pleine discussion sur un chemin de campagne. Le beau gosse et le lourdaud, joués par Louis Garrel et Raphaël Quenard. Le premier explique donc qu’il n’a pas la moindre attirance pour cette Florence qui le harcèle de coups de fils. Le second s’interroge… et d’un coup franchit la ligne jaune avec une réflexion provocante. Willy/Louis Garrel se tourne alors vers la caméra et prévient son compère : "Tu veux qu’on nous cancel ou quoi ?", lance-t-il rouge de honte. Et bien sûr, le bougre va sauter par-dessus la ligne rouge à pieds joints.

L’autre binôme est composé par Florence/Léa Seydoux et Guillaume/Vincent Lindon qui a accepté de la conduire à son rendez-vous avec David. Sauf qu’au bout de quelques secondes, Guillaume – à moins que ce soit Vincent Lindon ? - n’en peut déjà plus. De quoi ? De sa fille ? De Léa Seydoux ? De la flamme olympique ? De tourner dans des films français, bien sûr ! En deux plans séquences aux dialogues purement jubilatoires, Quentin Dupieux vient d’installer la mise en abyme virtuose sur laquelle repose tout son film. Ces acteurs sont-ils les personnages d’un projet expérimental qui se tournent à leurs dépens ? Ou bien l’inverse ? Les deux fois ? La frontière est floue pour eux comme pour nous. Et ce n’est qu’un début.

On aurait adorer discuter de tout ça avec Quentin Dupieux. Sauf que dans une lettre adressée à la presse, ce personnage décidément atypique a décliné toutes les demandes d’interviews, estimant que son film "très bavard" contenait "avec des mots bien choisis tout ce que j’ai envie de dire". Tout en assurant aux éconduits combien il était impatient de lire ce qu’ils pensaient de son dernier bébé. Alors écrivons simplement que Le Deuxième acte est la géniale confession d’un cinéaste qui sublime l'art de la fiction à l’heure où les débats stériles et les vidéos futiles accaparent un peu trop notre attention. Et qui nous rappelle combien c'est bon de s’enfermer dans une salle obscure alors que le monde est en train de s’écrouler tout autour. Idéal pour lancer un festival de ciné, non ?

>> Le Deuxième Acte de Quentin Dupieux. Avec Louis Garrel, Léa Seydoux, Vincent Lindon, Raphaël Quenard. 1h20. En salles ce mercredi.