Cannes 2024 : une survivante de l’attaque du 7 octobre rend hommage aux otages israéliens

Rescapée de l’attaque meurtrière du Hamas, Laura Blajman-Kadar a monté les marches du Palais des Festivals mercredi soir. Sur le tapis rouge, cette Franco-Israélienne de 35 ans a dévoilé une robe jaune affichant des portraits d'otages.

C’est le premier "happening" lié à l’actualité au Proche-Orient depuis le début du 77ᵉ Festival de Cannes. Laura Blajman-Kadar, une survivante de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, a rendu hommage aux otages israéliens lors de la montée des marches mercredi soir.

Après s’être avancée sur le tapis rouge en manteau, elle a retiré ce dernier pour dévoiler une robe jaune affichant des portraits d'otages et une écharpe noire "Bring them home" ("Ramenez-les à la maison"). La couleur jaune est le symbole de la solidarité avec les personnes toujours détenues à Gaza, mais aussi des rescapés des massacres et des parents endeuillés.

Marches Israël Cannes - AFP

Laura Blajman-Kadar, 35 ans, a survécu aux attaques commises par le Hamas lors du festival de musique Tribe of Nova, dont elle était l’une des organisatrices, à la lisière de la bande de Gaza. Cette Franco-Israélienne en a tiré un récit, Croire en la vie (Robert Laffont), publié en mars.

Le conflit a été déclenché par l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, qui a entraîné la mort de plus de 1170 personnes, majoritairement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Plus de 250 personnes ont été enlevées durant l'attaque et 128 restent captives à Gaza, dont 36 seraient mortes, selon l'armée.

Depuis l'attaque du 7 octobre, la vaste offensive lancée en riposte par Israël a ravagé la bande de Gaza, où 35.233 personnes ont été tuées, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.