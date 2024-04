"Très honoré de revenir" à Cannes, Francis Ford Coppola sera en compétition avec "Megalopolis"

Déjà lauréat de deux Palmes d’or, le réalisateur américain de 85 ans tentera d’en décrocher une troisième le mois prochain. Son nouveau film, qui réunit Adam Driver, Dustin Hoffman ou encore Forest Whitaker, sera présenté en avant-première mondiale lors du Festival de Cannes. Une annonce qu’il a faite lui-même sur les réseaux sociaux, avant que ne soit révélée la sélection officielle.

C’est le film que tous les festivals se disputaient. Plus d’un an après la fin de son tournage, la nouvelle réalisation de Francis Ford Coppola fera ses débuts à Cannes avec une place privilégiée. Car Megalopolis, projet monstre au budget de 100 millions de dollars, concourra pour la Palme d’or.

Le cinéaste de légende, âgé de 85 ans, a été le premier à en remporter deux pour Conversation secrète en 1974 et Apocalypse Now en 1979. Un troisième sacre serait historique. "Je suis très honoré de revenir au Festival de Cannes cette année", a-t-il réagi sur ses réseaux sociaux, confirmant une information révélée par la presse spécialisée.

Quand je viens à Cannes, j’ai l’impression de rentrer à la maison Francis Ford Coppola

Sa présence n’a pas encore été confirmé par les organisateurs qui dévoilent leur sélection officielle ce jeudi. Mais Thierry Frémaux avait préparé le terrain de cette venue exceptionnelle, déclarant à Variety : "Francis Ford Coppola a bâti la légende de Cannes et ce serait un honneur de l'accueillir à nouveau". Sur son site, le festival rappelle que le réalisateur était aussi sur la Croisette en 2001 pour présenter Apocalypse Now Redux, "une version de son chef-d’œuvre rééditée et augmentée de 49 minutes".

"Quand je viens à Cannes, j’ai l’impression de rentrer à la maison", assure Francis Ford Coppola qui a découvert la Croisette à 26 ans. Son retour est d’autant plus attendu que Megalopolis s’appuie sur un impressionnant casting qui réunit Adam Driver, Dustin Hoffman, Laurence Fishburne, Forest Whitaker, Aubrey Plaza et Nathalie Emmanuel. Le pitch ? "Un architecte veut reconstruire la ville de New York comme une utopie après une catastrophe dévastatrice".

"Je suis très enthousiaste à l'idée de partager ce film avec le monde entier et d'entamer une conversation sur la question de savoir si la société dans laquelle nous vivons est la seule qui nous soit accessible", prévient sur Instagram Francis Ford Coppola, qui s’est inspiré de l’empire romain pour son récit écrit dans les années 1980.

La 77e édition du Festival de Cannes, qui s’ouvre le 14 mai sous la présidence de la réalisatrice de Barbie Greta Gerwig, s’annonce des plus prometteurs avec une ouverture signée Quentin Dupieux, la présentation hors compétition du western de Kevin Costner, Horizon, An American Saga, et de Furiosa ainsi qu’une Palme d’or d’honneur remise au père de Star Wars George Lucas.