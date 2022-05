Cannes en Coulisses : ce monde parallèle où les gens se battent encore pour un ticket de cinéma

Ici à Cannes, on ne connaît pas ce problème. Chaque projection, pleine à craquer, regorge de cinéphiles surexcités à l’idée de découvrir avant tout le monde le nouveau Cronenberg ou le dernier Park Chan-wok. Ce mardi, au pied du Palais des Festivals, j’ai rencontré Rayane, 18 ans, à la recherche d’un ticket pour la projection du film italien Nostalgia comme il l’a écrit sur le petit carton qu’il brandit à mon intention, un grand sourire en bonus.

"Est-ce que je suis un super cinéphile ? On va dire ça comme ça, oui. Je suis dans une association de cinéma. On crée notre propre festival. Et on vient ici pour rapporter des films, les sélectionner", m’explique-t-il avec une fraicheur qui fait plaisir à voir. Les jeunes qui vont moins au ciné ? "C’est parce qu’ils ont la flemme et qu’ils trouvent ça vieillot. Mais il y en a quand même qui restent dans les cinémas parce que c’est la bonne ambiance d’avant. Et puis l'écran est grand, très grand !".