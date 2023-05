Johnny Depp contre-attaque à Cannes : "Tout ce que vous avez lu sur ma vie, c’est une fiction horrible"

"Je n’ai pas hésité par rapport au personnage. Je n’étais même pas impressionné à l’idée parler la langue. Je me disais que j’arriverais à passer entre les gouttes", a-t-il avoué. "Mais je lui ai demandé si elle ne ferait pas mieux d’essayer un mec français. Elle m’a dit qu’elle y avait pensé aussi, mais qu’elle voulait que ce soit moi. Et j’ai trouvé ça très courageux de sa part de choisir un plouc du Kentucky pour jouer Louis XV. Très courageux. Je voulais être sûr de ne pas donner l’impression de sortir de ma boîte et d’entrer dans celle d’un autre."

Si Jeanne du Barry lui donne l’occasion de refaire son métier, la presse américaine soulignait ces dernières heures qu’il était toujours jugé "toxique" dans son pays, en dépit de sa victoire judiciaire contre Amber Heard l’été dernier. "Est-ce que je me sens boycotté maintenant ?", a-t-il rétorqué à une question sur le sujet. "Non, pas du tout. Je ne me sens pas boycotté par Hollywood parce que je n’y pense pas."