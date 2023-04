"Killers of The Flower Moon" : Pierre Arditi sera la voix française de Robert de Niro dans le nouveau Scorsese

La rumeur circulait ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Après la mort de Jacques Frantz en 2021, célèbre voix française de Robert De Niro, c’est Pierre Arditi qui a été choisi pour doubler le comédien dans Killers of The Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese également interprété par Leonardo DiCaprio et qui sera présenté le 20 mai prochain en avant-première mondiale au Festival de Cannes.

Il s’agit presque d’un retour aux sources puisque cette pointure du cinéma français avait déjà doublé son collègue américain dans La Valse des Pantins du même Martin Scorsese sorti en 1983. Alors que comédien a confirmé l’information à FranceInfo, le directeur artistique Jean-Marc Pannetier raconte à TF1info avoir auditionné pas moins de 15 comédiens au total, "dont plusieurs pointures", pour ce job prestigieux.