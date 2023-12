Festival de Cannes : la réalisatrice de "Barbie" Greta Gerwig sera présidente du jury

L'Américaine Greta Gerwig, 40 ans, succède au réalisateur suédois Ruben Östlund. Elle a réalisé cette année "Barbie", blockbuster teinté de féminisme qui a fait exploser le box-office. C’est la deuxième réalisatrice qui occupe cette fonction depuis la création de l'événement.

Elle a signé le film de tous les records cette année. La réalisatrice américaine de Barbie Greta Gerwig, 40 ans, présidera la 77ᵉ édition du Festival de Cannes qui se déroulera du 14 au 25 mai 2024, annoncent les organisateurs. Elle succède au réalisateur suédois Ruben Östlund dont le jury avait donné la Palme d’or au film français Anatomie d’une chute de Justine Triet.

"J’aime profondément les films. J’aime les faire, j’aime aller les voir, j’aime en parler des heures. En tant que cinéphile, Cannes a toujours été pour moi l’acmé de ce que le langage universel des films peut représenter", déclare celle qui sera la deuxième réalisatrice à occuper cette fonction après l'Australienne Jane Campion en 2014. Mais aussi la plus jeune personnalité après Sofia Loren qui n’avait que 31 ans en 1966.

"Le renouveau du cinéma mondial"

"Se mettre dans un état de vulnérabilité, prendre place à l’intérieur d’une salle obscure remplie d’inconnus pour regarder un film nouveau, est ce que je préfère. Je suis bouleversée, enthousiaste et empreinte d’humilité de devenir la présidente du jury du Festival de Cannes. J’ai hâte de découvrir quels voyages nous attendent !", ajoute-t-elle.

"Ce choix est une évidence tant Greta Gerwig incarne audacieusement le renouveau du cinéma mondial dont le Festival de Cannes se fait chaque année à la fois le précurseur et la caisse de résonance", déclarent Iris Knobloch, la présidente du Festival de Cannes et Thierry Frémaux, le délégué général. "Au-delà du Septième art, elle apparait aussi comme la représentante d’une époque qui abolit les frontières et mélange les genres pour faire triompher intelligence et humanisme."

D’abord comédienne, cette Californienne qui a étudié le théâtre et la philosophie à New York a vu sa carrière décoller au début des années 2010 grâce à ses rôles dans des films indépendants comme Greenberg et Frances Ha de Noah Baumbach, son futur compagnon et co-scénariste de Barbie. Après avoir co-signé Nights and Weekends avec Joe Swanberg en 2008, elle passe à la réalisation en solo en 2017 avec Ladybird, un drame qui a reçu deux Golden Globes et cinq nominations aux Oscars.

Après avoir revu et corrigé Les Quatre Filles du Docteur March, d'après le célèbre roman de Louisa May Alcott en 2019, Greta Gerwig a crée la sensation cet été avec Barbie, une comédie qui met en scène la célèbre poupée Mattel. Teinté de féminisme, ce blockbuster rose bonbon interprété par Margot Robbie et Ryan Gosling a rapporté 1,4 milliard de dollars de recettes, un cap jamais atteint par une réalisatrice. Il vient d'arriver en tête des nominations aux Golden Globes, avec 9 citations.